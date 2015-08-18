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كايلي جينر تختار إطلالتين مختلفتين لحفلة يوم ميلادها

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كايلي جينر تختار إطلالتين مختلفتين لحفلة يوم ميلادها كايلي جينر تختار إطلالتين مختلفتين لحفلة يوم ميلادها

الثلاثاء 18-08-2015 07:23

اختارت أشهر المراهقات في العالم والشقيقة الصغرى في عائلة كردشيان، كايلي جينر Kylie Jenner إطلالتين مختلفتين للاحتفال بميلادها الثامن عشر في كندا. وعلى الرغم من أن يوم ميلادها كان في الأسبوع الماضي تحديداً، فإنّ الاحتفالات لا تزال مستمرة حتى الآن .
في الإطلالة الأولى، اختارت كايلي فستاناً قصيراً مزيّناً بطبعات ملوّنة وأكمام طويلة، ونسّقته مع صندل أسود بسيط. أمّا في إطلالتها الثانية، فاختارت لوك عصرياً بسيطاً باللون الأبيض مزيناً بدوائر معدنيّة بسيطة. وأكملت إطلالتها بمجوهرات ذهبية ناعمة وصندل فضيّ عصريّ.

شاهدي معنا إطلالات كايلي جينر في احتفال يوم ميلادها، وشاركينا برأيك!

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سيدتي