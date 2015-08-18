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ازياء لبنانية على السجادة الحمراء.. حديث الصحافة!

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ازياء لبنانية على السجادة الحمراء.. حديث الصحافة! ازياء لبنانية على السجادة الحمراء.. حديث الصحافة!

الثلاثاء 18-08-2015 09:51

في كل حفل للسجادة الحمراء تلفتنا ازياء لبنانية تكون محط الأنظار وعلى رأس أجمل الإطلالات وأكثرها أناقةً، حيث ينجح المصممون اللبنانيون كل مرة في إظهار جمال كل سيدة . 

سيطر المصمم إيلي صعب على العديد من إطلالات السجادة الحمراء فوقع العديد من الإطلالات في مهرجان كان السينمائي، منها إطلالة ممثلات بوليوود الأنيقات أشوريا راي Aishwarya Rai ، وكاترينا كيف Katrina Kaif  وتبعه المصمم زهير مراد الذي أظهر لمسته الأنيقة في إطلالات جينيفر لوبيز Jennifer Lopez في حلقات Arab Idol وإطلالة ديتا فون تيس Dita Von Teese الرائعة باللون السماوي الجميل وقد أثبت كل منهما مكانته كخيار أول لنجمات السجادة الحمراء ووساهما في إبراز الازياء اللبنانية في أفضل صورها . 
ظهرت لمسات المصمم جورج شقرا في إطلالات أنثوية جميلة مثل إطلالة صوفيا فيرغارا Sofia Vergara  وجينيفر موريسون Jennifer Morrison  وأعجبنا بإطلالة الممثلة جولي بوين Julie Bowen بفستانها الأصفر الناعم من جورج حبيقة . كما أعجبنا بلمسات المصممة الأنيقة ذات الأصول اللبنانية ريم عكرا في إطلالات نجماتها جينا ديوان Jenna Dewan  بفستانها الملكي الذي ارتدته في البيت الأبيض، ونينا دوبريف Nina Dobrev بالأحمر في حفل ما بعد الأوسكار لهذا العام . 

وبقيت لمسة المصمم اللبناني باسل سودا حتى بعد رحيله حيث ظهرت تصاميمه الأنيقة في إطلالة جوليانا رانسيك Giuliana Rancic ومورينا باكارين Morena Baccarin. 

شاهدي معنا أجمل الازياء اللبنانية التي زينت إطلالات النجمات على السجادة الحمراء

 

 

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