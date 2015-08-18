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رفض استئناف محام واستمرار حبسه 15 يومًا لاتهامه بالانضمام للإخوان

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رفض استئناف محام واستمرار حبسه 15 يومًا لاتهامه بالانضمام للإخوان رفض استئناف محام واستمرار حبسه 15 يومًا لاتهامه بالانضمام للإخوان
قررت غرفة المشورة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، رفض الاستئناف المقدم من أحمد مجاهد المحامى، على القرار الصادر بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض على التظاهر، وتأييد قرار الحبس المتقدم.

وأسندت النيابة العامة للمتهم ارتكاب جرائم "تنظيم تظاهرات دون ترخيص، التحريض على العنف، الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، قطع الطريق، تمويل المسيرات، التحريض ضد الجيش والشرطة".

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المحامى أحمد مجاهد، أول أمس من منزله بالمطرية فجرًا، واتهموه بتمويل مسيرات الإخوان، كما تم العثور على 2000 جنيه فى بيته.
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