ضبط 6 أشخاص فى حملة أمنية بدمياط بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

شن ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط اليوم، بالاشتراك مع فرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطنى، مدعومين بقوات الأمن المركزى، حملة استهدفت دائرة مركز شرطة كفر سعد.

وبعد تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبط كل من (محمد. ع. ع) 35 سنة موظف بالتموين، و(محمود. ع. ن) 60 سنة عامل، و(يوسف. م. ا) 41 سنة موظف بشركة مياه الشرب، و(إبراهيم. م. ا) 27 سنة حاصل على ليسانس دعوة، و(أحمد. م. ا) 43 سنة فنى تكييف، وجميعهم مقيمون ناحية العباسية بدائرة مركز كفر سعد، بالإضافة إلى (محمد. ك. ا) 37 سنة صيدلى ومقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط، وجميعهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم 3456 إدارى مركز شرطة كفر سعد لسنة 2015، بتهمة التجمهر والتظاهر والانضمام لجماعة محظورة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.