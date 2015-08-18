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عامل يغرق فى أحد شواطئ "فايد" لعدم إجادته السباحة

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عامل يغرق فى أحد شواطئ "فايد" لعدم إجادته السباحة عامل يغرق فى أحد شواطئ "فايد" لعدم إجادته السباحة
لقى عامل مصرعه غرقًا، أثناء استحمامه فى أحد شواطئ مدينة فايد بالإسماعيلية، وبتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفى، قرر مفتش الصحة، أن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية.

كان اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من العميد مجدى إمام، مأمور مركز شرطة فايد، يفيد بتلقيه بلاغًا بمصرع (أحمد. أ. ع) 19 سنة عامل، ومقيم ببولاق أبو العلا فى الجيزة.

وعلى الفور انتقل إلى مكان البلاغ الرائد أحمد عبد الله، رئيس مباحث فايد، وبسؤال والد الغريق، 61 سنة سائق، أكد غرق نجله أثناء استحمامه بالشاطئ، لأنه لا يجيد السباحة، ولم يتهم أحدا بقتله، وحُرِّرَ المحضر رقم 2104 لسنة 2015 إدارى مركز فايد بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى قررت تسليم الجثة لذويها والتصريح بالدفن.

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مصر 365