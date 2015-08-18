استئناف محاكمة متهمى قضية "سودك" والدفاع يهدد بالانسحاب بعد مقاطعة النيابة

واستكمل طارق عبد العزيز المحامى مرافعته أمام هيئة المحكمة، وتحدث عن القصور القائم فى تحقيقات النيابة العامة، ما دفع ممثل النيابة لأن يقاطعه مجدداً، ما أثار حفيظة الدفاع و هدد بالانسحاب نظراُ لتكرار مقاطعة النيابة العامة للدفاع أكثر من مرة، واعتبر أن المحكمة غير قادرة على حماية حق الدفاع فى الترافع بشكل كامل.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، بالسجن المشدد خمس سنوات، لإبراهيم سليمان، ورجل الأعمال الهارب، مجدى راسخ، والحبس عامًا مع الشغل لعزت عبد الرؤوف عبد القادر، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقًا، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، وإلزام سليمان وراسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغًا مساويًا لمبلغ الرد، وعاقبت بقية المتهمين، وهم فؤاد مدبولى، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبد الدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، إلا أنَّ محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.