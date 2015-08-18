استئناف محاكمة متهمى قضية "سودك" والدفاع يهدد بالانسحاب بعد مقاطعة النيابة

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر جلسة إعادة محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وأربعة متهمين آخرين من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهم فؤاد مدبولى، وحسن خالد، ومحمد أحمد محمد، عزت عبد الرؤوف عبد القادر بتهمة إهدار المال العام عن طريق تخصيص أرض لشركة "سوديك"، المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، بعدما قررت المحكمة رفع الجلسة لأكثر من ساعة ونصف للإستراحة.

واستكمل طارق عبد العزيز المحامى مرافعته أمام هيئة المحكمة، وتحدث عن القصور القائم فى تحقيقات النيابة العامة، ما دفع ممثل النيابة لأن يقاطعه مجدداً، ما أثار حفيظة الدفاع و هدد بالانسحاب نظراُ لتكرار مقاطعة النيابة العامة للدفاع أكثر من مرة، واعتبر أن المحكمة غير قادرة على حماية حق الدفاع فى الترافع بشكل كامل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، بالسجن المشدد خمس سنوات، لإبراهيم سليمان، ورجل الأعمال الهارب، مجدى راسخ، والحبس عامًا مع الشغل لعزت عبد الرؤوف عبد القادر، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقًا، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، وإلزام سليمان وراسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغًا مساويًا لمبلغ الرد، وعاقبت بقية المتهمين، وهم فؤاد مدبولى، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبد الدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، إلا أنَّ محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.