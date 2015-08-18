تأجيل قضية قتل حارس هشام رامز محافظ البنك المركزى لجلسة 21 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بدار القضاء العالى، محاكمة 13 شخصا لاتهامهم بقتل حارس محافظ البنك المركزى هشام رامز، وسرقة سيارته منتصف شهر فبراير من العام الماضى، إلى جلسة 21 أكتوبر المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

كانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين تهم القتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه، وإطلاق أعيرة نارية فى منطقة سكانية وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وأعد قرار إحالة المتهمين وباشر التحقيقات فريق من النيابة، ضم كلا من أسامة حنفى رئيس نيابة الحوادث، ومحمد علوانى ومحمد حلمى وكلاء النيابة.