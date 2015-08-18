ندوة بعنوان "نحو إستراتيجية للإدارة الفعالة للمبتعثين" بجامعة بنى سويف

نظم اليوم الثلاثاء قطاع الدراسات العليا بجامعة بنى سويف ندوة بعنوان "نحو إستراتيجية للإدارة الفعالة للمبتعثين بالجامعة" وسط حضور لافت من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة.

أكد أمين لطفى رئيس الجامعة خلال الندوة على سعى الجامعة للاهتمام بشئون البعثات لتحقيق أهدافها وتطوير خدماتها وأسلوب أدائها ومواكبة التطورات العالمية الراهنة، كما تطمح الجامعة فى أن يكون لها تصنيف عالمى ما تقدمه من تعليم متميز وأبحاث مبتكرة ومشاركات مجتمعية.

وأشار رئيس الجامعة إلى ضرورة زيادة البعثات والمنح المقدمة للجامعات الإقليمية الناشئة وأن يكون لكليات العلوم الإنسانية نصيبًا فى تلك البعثات مثل الكليات العملية التطبيقية بالإضافة إلى التعاون بين مركز الترجمة واللغات ووحدة العلاقات الدولية حتى يتم إمداد المبتعث بكل ما يحتاجه من خبرات ومؤهلات للدولة المبعوث إليها واستغلال المنح والبعثات بالشكل الأفضل، مؤكدًا دعم الجامعة للمشروعات البحثية ذات التخصصات النادرة حتى يعود بالنفع على الجامعة.

وأضاف الدكتور طريف شوقى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا إلى أن الاعتماد الدولى للجامعة يتم من خلال التعاون الدولى وذلك من خلال مجموعة من الآليات المتمثلة فى وجود قاعدة بيانات للمبتعثين وعمل منتدى يمكنهم من نقل الخبرات فيما بينهم وكذلك تقديم برامج لإعداد وتأهيل المبتعثين بالإضافة إلى عقد شراكات واتفاقات مع الجامعات الدولية الأخرى.

من جانبها أوضحت الدتورة إيمان قنديل مدير وحدة التعاون الدولى والعلاقات الدولية أن الوحدة تقوم بتنسيق شئون الباحثين الراغبين فى التقدم للبعثات وتأهيلهم ومتابعتهم أثناء سفرهم والاستفادة القصوى من خبراتهم حين العودة إلى الجامعة وتوفير المقومات اللازمة لهم.

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