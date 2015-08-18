حزب حماة الوطن بالإسكندرية: لدينا مرشحون قادرون على المنافسة بالانتخابات

اجتمعت الأمانة العامة لحزب حماة الوطن بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد نور الدين مساعد رئيس الحزب، أمين عام الإسكندرية، وبحضور عدد من قيادات ومرشحى الحزب بالإسكندرية، وتمت مناقشة العديد من الملفات التى تخدم المواطن المصرى عامة والمواطن السكندرى خاصة.

وتناول الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات خاصة استعداد الحزب للانتخابات البرلمانية القادمة، حيث أكد عمر عوض أمين إعلام الحزب بالإسكندرية أن الحزب لديه العديد من المرشحين القادرين على المنافسة والفوز بالعديد من المقاعد بالإسكندرية، خاصة أنهم مرشحون من طراز فريد ووجوه محبوبة فى الشارع السكندرى، وليست عليهم أى علامات أو أى صلة بقضايا الفساد المالى أو السياسى.

ومن جهة أخرى تحدث الدكتور إبراهيم العزازى، أمين دائرة المنشية مرشح الحزب للبرلمان، عن أهمية تطوير التعليم بمراحلة المختلفة وبطرق علمية حديثة بعيدة عن الطرق التقليدية المقيدة للعملية التعليمة، وطرح عدة أفكار مهمة لتطوير التعليم، وعلى أثرها أصدر الدكتور محمد نور الدين قرار بتكوين لجنة مشكلة من بعض أعضاء الأمانة العامة لطرح سبل تنفيذ هذه الخطط التى من شأنها رفع مستوى التعليم ورفع كفائة وقدرة المدارس فى اسيعاب الأعداد الكبيرة من الطلبة.