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محافظ كفر الشيخ: حل 95% من مشكلة المياه بافتتاح محطتى الكشلة و6 أغسطس

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محافظ كفر الشيخ: حل 95% من مشكلة المياه بافتتاح محطتى الكشلة و6 أغسطس محافظ كفر الشيخ: حل 95% من مشكلة المياه بافتتاح محطتى الكشلة و6 أغسطس
قال الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، خلال تصريحات صحفية، إنه سيفتتح اليوم الثلاثاء محطة 6أ 0غسطس بالحامول، والتى تم إنشاؤها خلال 120 يوما فقط، مشيراً إلى أنه يتحدى أن تكون هناك محطة مياه شرب فى أى مكان فى المحافظات تم الانتهاء منها خلال هذه الفترة، ولولا نشوب حريق خلال لأيام الماضية لتم الانتهاء منها فى أقل من ذلك، مؤكداً أن محطات الشرب التى تقام تستغرق شهور عدة.

وأضاف المحافظ أنه بافتتاح محطة 6 أغسطس بالحامول والكشلة بدسوق سيتم الانتهاء من 95% من مشاكل مياه الشرب، مشيراً إلى أنه سيبدأ خلال المرحلة القادمة فى تغيير المواسير القديمة على مراحل، مؤكداً أن مشكلة المياه زادت لزيادة عدد السكان، وكان الاعتماد على محطات شرب قديمة ومنذ تسلم مهام عمله افتتح ثلاث محطات مياه العبد والشلة وغداً 6 أغسطس.

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