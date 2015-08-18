ضبط 20 مخالفة تموينية وبيئية فى حملة أمنية ببنى سويف

شنت مديرية أمن بنى سويف، حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، تمكنت خلالها من ضبط 20 مخالفة تموينية وبيئية متنوعة.

وتمكنت شرطة البيئة والمسطحات المائية من ضبط 5 مخالفات متنوعة، 4 منها تندرج تحت حماية البيئة، والخامسة "ملاحة داخلية"، كما تمكنت مباحث التموين برئاسة المقدم محمد محفوظ، رئيس مباحث التموين من ضبط 11 مخالفة متنوعة شملت قضيتين عدم إعلان عن أسعار، وقضيتين عدم تغطية اللحوم بـ"الشاش"، وقضيتين لحوم مُثلجة غير مدون عليها بيانات، و5 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

وتمكنت الحماية المدنية برئاسة العقيد وائل ذكى، مدير الحماية المدنية، من ضبط 4 قضايا متنوعة، مخالفة لشروط الوقاية من أخطار الحريق.