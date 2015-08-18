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حى العامرية غرب الإسكندرية يشن حملة إزالة مكبرة لإشغالات الطريق

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حى العامرية غرب الإسكندرية يشن حملة إزالة مكبرة لإشغالات الطريق حى العامرية غرب الإسكندرية يشن حملة إزالة مكبرة لإشغالات الطريق
شن حى العامرية أول بناء على تعليمات علاء يوسف رئيس الحى حملة لإزالة الإشغالات بمناطق (شارع مستشفى العامرية حيث تم إزالة 20 فرش والإشغالات أمام المحلات، وأسفل كوبرى العامرية حيث تمت إزالة 10 فرش و3 سقيفة، و سوق البردويل ، وذلك فى إطار عودة الانضباط للشارع السكندرى واستعادة هيبة القانون.

وتمن إزالة 21 فرشا و8 سقيفة، مما أدى إلى المزيد من السيولة المرورية بالشوارع ولاقت استحسانا ورضا من المواطنين المتواجدين.

جاء ذلك بحضور مصطفى الباز سكرتير عام حى العامرية أول ومعاون رئيس الحى للإزالات والإشغالات ومدير المتابعة الميدانية بحى العامرية أول وإدارة النظافة وإشغال الطريق والمرافق ورئيس قطاع العامرية.
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