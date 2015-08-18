بالصور.. رئيس جامعة بنى سويف يفتتح تجديدات كلية الآداب بـ3 ملايين جنيه

افتتح اليوم الثلاثاء الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، الدور السادس بكلية الآداب بتكلفة تصل إلى 3,3 مليون جنيه وتدشين العمل بسبعة أقسام جديدة، هى قسم اللغة الفرنسية والألمانية والإسبانية والصينية واللغات الشرقية واليونانية وقسم للآثار، إلى جانب افتتاح معملى صوتيات للغات.

وأشار رئيس جامعة بنى سويف، خلال الافتتاح، إلى أن الجامعة تضع نصب أعينها هدفين رئيسيين وهو خدمة المجتمع السويفى والصعيد بوجه عام، ومراعاة احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن الجامعة وصل عدد الكليات بها إلى 23 كلية، لتصبح كل التخصصات الدراسية المتنوعة متوفرة بالجامعة، كما أعرب عن سعادته الكبيرة بالمستوى الذى وصلت إليه الكلية، وأن الجامعة لا تدخر جهداً فى دعم الكلية وتطويرها لكى تحقق مكانا متقدما على المستوى المحلى والدولى وإعداد كوادر علمية مؤهلة قادرة على المنافسة، ومواكبة كل ما هو جديد لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأوضح لطفى أن هناك حالة من العمل الجماعى و دعم غير عادى من إدارة الجامعة لمثل هذه الأنشطة التى تقوم الكلية بتنفيذها والمتمثلة فى تجميل الكلية لكى تكون فى أزهى صورها، استعدادا لبدء العام الجامعي الجديد 2015/2016 واستقبال الطلاب الجدد والقدامى، مما يكون له عظيم الأثر فى إكساب الطلاب روح العمل الجماعى وخدمة المجتمع الذى يعيشون به.

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