ضبط عاطل انتحل صفة رئيس مجلس إدارة مؤسسة صحفية

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على أحد الأشخاص يدعى رشيد عبد الله ، لقيامه بانتحال شخصية ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وقيامه بالاتصال بأحد الأشخاص ويدعى الشيخ يوسف العميرى أحد المستثمرين الكويتيين، ورئيس جامعة قناة السويس الدكتور ماهر صباح، وذلك لقضاء بعض المصالح لدى الأول، وتعيين بعض الأشخاص بالجامعة لدى الثانى.

وباتخاذ الإجراءات القانونية وإجراء التحريات السرية والفحص وجمع المعلومات الفنية تحت إشراف مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمكن التوصل إلى تحديد ومعرفة شخص مرتكب الواقعة والمستخدم الفعلى للشريحتين، وتبين أنه يدعى “رشيدعبد الله ” وشهرته رشيد عمارة، قرية ساقية أبو شعرة – دائرة مركز شرطة أشمون – منوفية.

وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة لضبط وإحضار المذكور والهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة، تم إعداد مأمورية من ضباط إدارة شرطة الاتصالات بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام، وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهم والجهاز المستخدم فى الواقعة.

بمواجهة المتهم بما هو منسوب إليه اعترف بارتكابه الواقعة واتصاله ببعض الشخصيات العامة ورجال الأعمال لقضاء مصالح بعض المواطنين مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم، منتحلا صفة ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم . وعلل اختياره وانتحاله لشخصه أنه من الشخصيات الصحفية العامة المعروفة.

بالكشف عن المتهم تبين سابقة اتهامه فى عدد 5 قضايا، وجارى عرض المتهم والجهاز المستخدم فى الواقعة على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.