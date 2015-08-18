حبس ضابط «سنة» لقتل شقيقين بطلق ناري بالسويس

قررت محكمة جنايات السويس الدائرة الثالثة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مجدي عبد المجيد عبد اللطيف وبعضوية المستشار عماد أبو الحسن عضو اليمين والمستشار محمد أحمد على سلمان عضو اليسار وسكرترية مصطفى عبد السلام ومحمد سليمان، حبس ضابط شرطة لمدة عام بتهمة قتل شقيقين بطلق ناري أثناء مطاردتهم بكمين أمني بمنطقة عرب المعمل يناير الماضي.

كانت نيابة السويس قامت بالتحقيق مع ضابطين ملازمين أول بفرقة الانتشار السريع، بتهمة قتل شقيقين بطلق ناري وعقب التحقيقات أمرت النيابة باخلاء سبيل أحدهما من سرايا النيابة.

وكشفت التحقيقات إن الضابطين كانا تحركا بالدوريتين وطاردا الدراجة النارية التي يستقلها الشقيقيين مدة استمرت نصف ساعة، بحسب اقوال الضابطين، وشملت المطاردة عده شوارع بمنطقة عرب المعمل، وانتهت بوصول المجني عليهما لشارع مغلق فاطلق عليهم الضابطين الاعيرة النارية التي اصابتهما في الرأس.

يذكر إن والد المجني عليهما قامت بالتنازل عن حقه المدني بالقضية خلال الأشهر الماضية بعد تدخل وتوسط عدد من القيادات الدينية والشعبية بالمحافظة.