“المصريين الأحرار” يحذر من نقص فيضان النيل هذا العام.. ويطالب بالحفاظ على المياه

حذرت لجنة الري بحزب المصريين الأحرار، من نقص فيضان النيل هذا العام بأقل من المتوسط، مطالبة الدولة بالعمل على تخزين كل مايرد إلينا من مياه.

وقال الدكتور نصر علام، رئيس اللجنة، إن النيل الأزرق ونهر عطبرة بالسودان، يشهدان انخفاضا فى تصرفاتهما المائية عن المعتاد، مشيرة إلى عدم وجود أية دلائل على أن هناك فيضانات عالية ستحدث هذا العام بل قد يكون العكس هو الصحيح.

وأرجع علام، ارتفاع منسوب مياه النيل فى السودان والذى أدى إلى غرق عدد من المناطق بها، إلى وجود سيول محلية أغرقت الأراضى وهذا أدى إلى وصول المياه بكميات كبيرة إلى بحيرة ناصر فى مصر وارتفاع منسوب المياه بها إلى أكثر من 176 مترا، مؤكدا أن ذلك لا يحتسب فيضانا فى مصر.

مياه الأمطار والسيول ضربت عدة مناطق بالسودان منها إقليم بحر دار ودير ماركوس وبيلاشا وداكومي في ولايات نهر النيل والنيل الأزرق، مما أسفر عن تدمير عشرات المنازل مع بدء موسم الفيضان، الأمر الذى أدى إلى رفع درجة الإستعدادت فى مصر لمواجهة فيضان النيل الذى قد يحدث بعد ارتفاع مناسيب النهر في عدة مناطق في شمال وجنوب السودان.