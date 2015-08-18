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ضبط عاطل وبحوزته 10آلاف قرص مخدر

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ضبط عاطل وبحوزته 10آلاف قرص مخدر ضبط عاطل وبحوزته 10آلاف قرص مخدر

أرشيفية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط عاطل لقيامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة وبحوزته 10آلاف قرص مخدر وسلاح نارى بدون ترخيص.

يأتى ذلك عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة، وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عمر س . ف عاطل لقيامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وذلك أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص وبحوزته (10000 قرص مخدر، طبنجة عيار 9مم و2 خزينة لذات الطبنجة و20 طلقة نارية من ذات العيار،مبلغ مالى قدره 6500جنيه، هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه واستخدام السلاح النارى والذخائر للدفاع عن نشاطه الإجرامى .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.

 

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