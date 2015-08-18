حوار – شفايشنشتايجر عن مفاجأة أصابته بـ ' القشعريرة ' .. وعودة يونايتد لصفوة أوروبا

هل مانشستر يونايتد قادر على العودة إلى صفوة الأندية الأوروبية مرة أخرى والفوز بالألقاب بعد عامين غابت فيهم البطولات عن خزائنه؟ وهل لويس فان جال قادر على ذلك الأمر؟ كل هذا يجيب عنه باستيان شفاينشتايجر لاعب خط وسط الشياطين الحمر.

وأجرى شفاينشتايجر حوارا مع صحيفة "بيلد" الألمانية رد فيه على كل تلك التساؤلات وتحدث فيه أيضا عن سبب انضمامه للفريق وأهدافه معه.

وينقل FilGoal.com أبرز ما جاء في حوار أول لاعب ألماني في تاريخ مانشستر يونايتد.

مفاجأة غير متوقعة

في أول مباراة مع يونايتد في أولد ترافورد أمام توتنام كان شفاينيشتايجر بديلا وما أن قام لإجراء عمليات الإحماء حتى تحول مسرح الأحلام لعاصفة من التصفيق للاعب الجديد.

وعن هذا علق اللاعب الألماني قائلا:"كانت مفاجأة كبيرة، الطريقة التي استقبلتني بها الجماهير في المباراة الأولى لي جعلتني أصاب بالقشعريرة".

وتابع"أعدهم بإنني سوف أقدم كل ما لدي، وأستخدم كل خبراتي من أجل أن يصل يونايتد لنفس مستوى ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ على المستوى القاري".

السبب خلف انتقاله ليونايتد

كشف شفاينشتايجر عن السبب الرئيسي خلف انتقاله إلى مسرح الأحلام، مؤكدا أن فان جال بالطبع لعب دورا بسبب علاقتهم الماضية، لكنه لم يكن السبب الرئيسي في حدوث ذلك الأمر.

وأوضح"بالطبع وجود فان جال ومعرفة طريقته وأسلوب عمله جعل من قراري أسهل".

واستدرك"لكن في الحقيقة أنا أتيت إلى إنجلترا بسبب مانشستر يونايتد نفسه وقيمته".

"فان جال قادر على قيادة يونايتد للألقاب"

يؤمن لاعب بايرن ميونيخ السابق أن لويس فان جال قادر على قيادة يونايتد لحصد الألقاب مثلما سبق وأن قام بذلك مع الفريق البافاري.

وأضاف"أعتقد أن فان جال قادر على اصطحاب يونايتد للدخول في عصر جديد مشابه لما فعله مع بايرن ميونيخ في وقت سابق".

وأكمل"هذا ما يجعلني أشعر بالسحر في تجربتي مع هذا النادي".

وأتم"فان جال قادر على قيادة يونايتد للفوز بالألقاب".