من أجل بيراهينو .. ويست بروميتش يرد على عرض توتنام في بيان رسمي

تمكن البريطاني آندي موراي من التغلب على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في نهائي بطولة مونتريال للأساتذة بمجموعتين مقابل مجموعة.

وضرب موراي عدة أهداف بحجر واحد بعد فوزه على ديوكوفيتش ستمنحه دفعة قوية للمنافسة على الألقاب في ما تبقى من الموسم.

ونستعرض المكاسب التي حققها موراي من فوزه على ديوكوفيتش فيما يلي:

1 – اللقب الثاني في بطولات الأساتذة بـ2015

فوز موراي بلقب بطولة مونتريال رفع رصيده من بطولات الأساتذة هذا العام إلى بطولتين الأولى كانت في مدريد على الأراضي الترابية.

2 – معادلة سامبراس

تتويج موراي ببطولة مونتريال رفع رصيده من ألقاب بطولات الأساتذة خلال مسيرته إلى الرقم 11.

ويعادل موراي بهذا اللقب رقم الأسطورة الأمريكي بيت سامبراس ليتساوى معه في المركز العاشر بين أكثر اللاعبين تتويجا ببطولات سلسلة الأساتذة.

3 – خطف مركز فيدرير

ارتقى موراي بفوزه بلقب بطولة مونتريال من المركز الثالث إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي ليزيح السويسري روجر فيدرير من مركزه.

ويتفوق موراي على فيدرير بـ600 نقطة بعدما أصبح رصيده 8660 نقطة مقابل 8065 نقطة لفيدرير.

4 – إيقاف هزائمه أمام ديوكوفيتش

نجح موراي في الفوز على ديوكوفيتش للمرة الأولى في عام 2015 بعد 4 هزائم كلها كانت في مباريات كبرى سواء نهائي بطولة أستراليا المفتوحة ونصف نهائي بطولة رولان جاروس أول وثاني بطولات الجراند سلام بالإضافة لنهائي بطولتي أنديان ويلز وميامي للأساتذة.

5 – الاستعداد لأمريكا المفتوحة

موراي بات يتمتع بمعنويات عالية بعد فوزه على ديوكوفيتش في نهائي مونتريال أولى البطولات التحضيرية لأمريكا المفتوحة أخر بطولات الجراند سلام في 2015.

ويطمح البريطاني في المواصلة على هذا الأداء على أمل خطف لقب بطولة أمريكا للمرة الثانية في مسيرته بعد بطولة عام 2012.

وفي حالة نجاح موراي في الفوز ببطولة أمريكا المفتوحة 2015 سيرفع رصيده من الألقاب في الجراند سلام إلى ثلاثة ألقاب بعد لقب أمريكا 2012 وويمبلدون 2013.