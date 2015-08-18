محافظ الفيوم: أرسلت لـ"محلب" مذكرة لإعادة طرح مشروع تنمية شمال بحيرة قارون

أكد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، أن المحافظة بصدد إعادة طرح مشروع تنمية الساحل الشمالى لبحيرة قارون للاستثمار، مشيرا إلى أنه تم إرسال مذكرة تفصيلية بالأمر إلى المهندس محلب رئيس مجلس الوزراء لعرض الموضوع على المجلس القادم.

وقال محافظ الفيوم إنه تم تقسيم المشروع إلى 3 مراحل بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ليبدأ تنفيذ المرحلة الأولى فور موافقة مجلس الوزراء، يقام المشروع على مساحة 2760 فدانا.

أما فيما يتعلق بمشكلة ارتفاع منسوب المياه فى بحيرة قارون، أشار المحافظ إلى أنه يجرى حالياً التنسيق مع إحدى الشركات الكبرى لإقامة مصنع لاستخراج الأملاح بطاقة 600 ألف طن فى العام ويهدف المشروع تقليل نسبة الأملاح ببحيرة قارون والحفاظ على الحياة المائية وإنتاج أملاح اقتصادية لتوفير احتياجات السوق المحلى والاستغناء عن استيرادها من الخارج إلى جانب تنمية الثروة السمكية ببحيرة قارون، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور خالد فهمى لمحافظة الفيوم اليوم ولقائه محافظ الفيوم لبحث عدد من الموضعات الخاصة بمحميات بحيرة قارون ووادى الريان ومنطقة التراث الطبيعى العالمى بوادى الحيتان.