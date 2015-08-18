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ندوة بالفيوم حول ترشيد الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة

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نظمت شركة الوسطى لتوزيع الكهرباء، ندوة تحت عنوان "تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الكهرباء"، وذلك بحضور المهندس مدحت فودة، رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس بهاء الدين العادلى، رئيس جمعية أبحاث الطاقة، والمهندس إبراهيم يس، مدير مشروع تحسين الطاقة المتجددة، والمهندس حسين الصباغ، رئيس قطاع الكهرباء بالفيوم، وذلك تحت رعاية المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم.

وتهدف الندوة إلى التوعية بأهمية ترشيد الطاقة الكهربية فى المنازل والمبانى الحكومية، من خلال استخدام اللمبات الليد الموفرة للطاقة بدلاً من اللمبات العادية، بحيث يتم تعميمها فى جميع المنشآت والمنازل بحلول عام 2020 لتخفيض قيمة استهلاك الطاقة من 900 مليون إلى 90 مليون جنيه.

كما يهدف مشروع تحسين الطاقة المتجددة إلى توعية المواطنين بتطبيق إرشادات توفير استهلاك الكهرباء فى المنازل كإطفاء اللمبات الكهربائية طوال فترات النهار، وفصل الأجهزة الكهربائية عند عدم الحاجة، وفصل السخانات الكهربائية وتشغيلها قبل الحاجة بنصف ساعة فقط، وتقليل استخدام الأجهزة التى تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء مثل المكواة والفرن الكهربائى.

وأكد مسئولو شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء أنه تم تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات كهربائية جديدة وصيانة المحولات بمحافظة الفيوم، فى حين أكد مسئولو مشروع تحسين الطاقة استعدادهم للقيام بعملية استبدال اللمبات العادية باللمبات الليد الموفرة بمبنى ديوان محافظة الفيوم.
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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