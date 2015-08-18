مدير أمن مطروح: عودة 357 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

صرح مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، بأن 357 مصريًا عادوا للبلاد قادمين من ليبيا عبر منفذ السلوم البرى، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مدير الأمن، فى تصريح له اليوم الثلاثاء، إن المنفذ استقبل 357 مصريًا بينهم 251 وصلوا بطريقة شرعية و106 بطريقة غير شرعية، كما تم إنهاء إجراءات سفر 688 شخصًا بينهم 186 مصريًا و502 ليبى، مشيرًا إلى سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول وسفر المصريين عبر المنفذ من وإلى ليبيا.

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