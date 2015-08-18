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بالصور.. محافظ أسوان يتفقد مشروع إعادة تصنيع المقاعد المدرسية

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تفقد مصطفى يسرى، محافظ أسوان، الأعمال الجارية لتطوير مدرسة التجارة المتقدمة نظام الخمس سنوات، والتى تصل تكلفتها إلى 2.3 مليون جنيه، فى إطار استعدادات المحافظة للعام الدراسى الجديد.

وشملت جولة المحافظة، تفقده مشروع إعادة تصنيع المقاعد المدرسية بمدينة أسوان، للاستفادة من الخامات الخشبية والحدايد، لإعادة تدويرها بدلاً من تكدسها داخل المخازن وفوق أسطح المدارس، ما يتسبب فى تعرضها للتلف، بسبب الشمس أو الأمطار، وما يتسبب أيضًا فى اندلاع الحرائق.
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

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