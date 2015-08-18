وزارة الداخلية تعلن سقوط خلية إرهابية بمحافظة الشرقية

أفادت وزارة الداخلية بأنه فى إطار جهود الوزارة الرامية لملاحقة البؤر الإرهابية التى تضطلع كوادرها بتنفيذ العمليات العدائية بالبلاد، وكشف مخططات تنظيم الإخوان الإرهابى وملاحقة عناصره أعضاء لجان العمليات النوعية الهاربة بمحافظة الشرقية، وضبط عناصره القيادية المسئولين عن ارتكاب حوادث استهداف ضباط القوات المسلحة والشرطة وزرع العبوات الناسفة بالمنشآت الهامة والحيوية، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى عن قيام كوادر لجان العمليات النوعية بمحافظة الشرقية بتكوين خليتين للعمليات الإرهابية بمدينتى العاشر من رمضان وبلبيس، لارتكاب سلسلة من التفجيرات بهما والتخطيط لارتكاب بعض الأعمال العدائية قبيل ضبطهم واضطلاعهم بتجهيز أوكار لتصنيع وتخزين العبوات المتفجرة تمهيداً لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الحيوية فى ذكرى ما أسموه "اعتصامى رابعة والنهضة".إعلان - Ads إعلان - Ads