مقتل جنديين تركيين فى اشتباكات مع مقاتلين من حزب العمال الكردستانى

قتل جنديان تركيان باشتباكات مع مقاتلين من حزب العمال الكردستانى فى منطقة ليجة جنوب غرب ديار بكر، وفق ماذكرت قناة "سكاى نيوز عربية " الإخبارية ، اليوم الثلاثاء فى خبرعاجل لها.

جدير بالذكر أن مسلحين قتلوا سائق حافلة فى جنوب شرق تركيا التى تشهد اضطرابات، وقام حزب العمال الكردستانى بنصب نقاط تفتيش فى المنطقة، وأن سائق الحافلة حاول فيما يبدو تجنب إحداها بالقرب من مدينة أرضروم عندما قتل.

وتستهدف معظم هجمات حزب العمال الكردستانى قوات الأمن، وقتل ما لا يقل عن 78 شخصا فى تركيا ويشن الجيش التركى أيضا غارات جوية ضد معاقل الحزب شمالى العراق وجنوب شرقى البلاد.

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