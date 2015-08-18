عاهلا السعودية والأردن وولى عهد أبو ظبى يعزون الرئيس السيسى فى والدته

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالات هاتفية للعزاء فى وفاة السيدة والدته من كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية ، والملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والأمير محمد بن سلمان، ولى ولى العهد بالمملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

وأعرب الرئيس عن خالص تقديره لتلك اللفتة الإنسانية الكريمة من أشقائه الملوك والقادة العرب، منوهاً إلى العلاقات الودية والأخوية المتميزة التى تجمع بينه وبينهم على المستويين الرسمى والشخصي، متمنياً للجميع موفور الصحة والعافية، وداعياً الله عز وجل أن يحفظ أمن واستقرار كافة الأوطان العربية، وأن يكلل جهود قادتها بالتوفيق والنجاح لتحقيق ما فيه خير وصالح شعوبها.

سلطان عمان يبعث ببرقية عزاء للرئيس السيسى فى وفاة والدته