أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
افتتاح مقر أمانة المحافظين في الجيزة بحضور قيادات الحزب -
قرطام: الأصوات البرلمانية المشتتة لا تصنع فكرة -
قرطام: الأصوات البرلمانية المشتتة لا تصنع فكرة -
اتحاد العمال يحظر التعامل مع النقابة المستقلة للنقل العام -
بكري: زيارة الرئيس لواشنطن تأثيرها مباشر سياسيًا واقتصاديًا -
«الاتحاد العالمي للبريد» يعتمد مركز تدريب إقليمي بالقاهرة -
قضاة: من حق الرئيس” مبارك” منحه معاش كرئيس جمهورية سابق -
بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عاهلا السعودية والأردن وولى عهد أبو ظبى يعزون الرئيس السيسى فى والدته

Google+ Print
عاهلا السعودية والأردن وولى عهد أبو ظبى يعزون الرئيس السيسى فى والدته عاهلا السعودية والأردن وولى عهد أبو ظبى يعزون الرئيس السيسى فى والدته
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالات هاتفية للعزاء فى وفاة السيدة والدته من كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية ، والملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والأمير محمد بن سلمان، ولى ولى العهد بالمملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

وأعرب الرئيس عن خالص تقديره لتلك اللفتة الإنسانية الكريمة من أشقائه الملوك والقادة العرب، منوهاً إلى العلاقات الودية والأخوية المتميزة التى تجمع بينه وبينهم على المستويين الرسمى والشخصي، متمنياً للجميع موفور الصحة والعافية، وداعياً الله عز وجل أن يحفظ أمن واستقرار كافة الأوطان العربية، وأن يكلل جهود قادتها بالتوفيق والنجاح لتحقيق ما فيه خير وصالح شعوبها.


>سلطان عمان يبعث ببرقية عزاء للرئيس السيسى فى وفاة والدته

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات