اليوم السابع يطلق موقع "برلمانى"أكبر وكالة أنباء لأخبار مجلس النواب المقبل

فى إطار الخدمات الجديدة التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء، لمواكبة التطور التكنولوجى وسد الاحتياجات المتزايدة فى مجال الصحافة الإلكترونية، يستعد اليوم السابع، لإطلاق موقع " برلمانى" أكبر وكالة أنباء لأخبار مجلس النواب المقبل.

الموقع الجديد يختص بتقديم تغطية شاملة للجلسات العامة لمجلس النواب المقبل وأعمال اللجان العامة والاستجوابات لحظة بلحظة، كما يقدم تعديلات القوانين والتشريعات أولا بأول بالتزامن مع إقرارها، بالإضافة إلى تحليلات ودراسات يومية فى مجال التشريع ومراجعة القوانين الحالية .

ويعنى الموقع الجديد باعتباره أكبر وكالة أنباء لأخبار مجلس النواب المقبل، بتعريف المواطنين بنواب البرلمان المقبل وطبيعة التحالفات تحت القبة وجهود النواب المنتخبين وأفكارهم لتطوير مجال التشريعات، فضلا عن تبسيط القوانين والتشريعات الصادرة وتقريبها للقراء.

ويقدم الموقع الجديد أيضا، مفاجآت جديدة للنواب أنفسهم، سيتم الإعلان عنها تباعا مع بدء العد التنازلى للانتخابات، بحيث يكون الموقع الجديد المرجعية الأولى للنواب والقراء، وحلقة الوصل بين الشعب ونوابه المنتخبين.

ومن المقرر أن يعلن اليوم السابع عن شكل موقع " برلمانى " أكبر وكالة أنباء لأخبار مجلس النواب المقبل وتفاصيل إطلاقه، خلال الأسبوع الجارى، مع فتح الباب لاستطلاع رأى القراء والمرشحين المحتملين والمهتمين بأخبار البرلمان لعرض مقترحاتهم بالنسبة للشكل أو تبويب الموقع الجديد وإمكانية الأخذ بها.



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