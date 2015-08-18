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سلاح الجو الليبى يستهدف زوارق كانت متجهة إلى بنغازى

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سلاح الجو الليبى يستهدف زوارق كانت متجهة إلى بنغازى سلاح الجو الليبى يستهدف زوارق كانت متجهة إلى بنغازى
استهدفت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الليبى اليوم الثلاثاء، جرافة وعدة زوارق قبالة شواطئ منطقة قمينس غرب مدينة بنغازى.

وقال مصدر عسكرى اليوم الثلاثاء، لوكالة الأنباء الليبية،"إن الجرافة والزوارق كانت قادمة من مدينة مصراتة فى طريقها إلى بنغازى، وأنها كانت محملة بمقاتلين وسلاح وذخائر" حسب المصدر.

يشار إلى أن سلاح الجو الليبى قد استهدف فى الفترة الماضية عدة جرافات بالقرب من شواطئ بنغازى كانت تقل مقاتلين وسلاح وذخائر لدعم المجموعات الإرهابية المسلحة ضد قوات الجيش الوطنى.
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