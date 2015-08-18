وزير الدفاع الاسرائيلى: ايران تسعى للإخلال بالهدوء فى الجولان عبر وكلائها

اتهم وزير الدفاع الاسرائيلى موشيه يعالون اليوم الثلاثاء ايران بانها تسعى عبر وكلائها لزعزعة الهدوء فى منطقة الجولان.

جاء ذلك خلا ل جولة قام بها يعالون رافقه فيها رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو ورئيس أركان جيش الدفاع الجنرال جادى أيزنكوت فى منطقة الحدود الشمالية، بحسب الاذاعة الاسرائيلية.

من جانبه أكد رئيس الوزراء الاسرائيلى خلال الجولة استعداد إسرائيل لأى سيناريو محتمل مؤكداً أنها ستضرب كل من يحاول الاعتداء عليها.

وحول الملف الإيرانى اكد نتنياهو مجدداً أن طهران ستستخدم المبالغ الطائلة التى سوف يتم الضخ بها فى خزانتها لتعزيز التنظيمات "الإرهابية "التى تحارب إسرائيل، مستشهداً بتصريحات عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين بهذا الشأن.

يذكر أن نتنياهو ينتقد الاتفاق الذى توصلت اليه ايران ومجموعة 1+5(التى تضم بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين والمانيا) فى الرابع عشر من الشهر الماضى نظرا لانه يضع الجمهورية الاسلامية الايرانية على عتبة دولة نووية مما يمكنها من صنع سلاح نووى.

غير أن الرئيس الامريكى باراك اوباما قال أن الاتفاق يغلق أمام طهران كل السبل لامتلاك السلاح النووى، كما أنه يجنب الشرق الأوسط سباق تسلح خطير.

من جانبها، تنفى ايران سعيها لامتلاك سلاح نووى.

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