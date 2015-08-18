أهالي سيناء : قرار وزير التعليم العالي بتخفيض نسبة القبول 5% «لم ينفذ»

أصدر وزير التعليم العالي قرارًا منذ يومين بتخفيض نسبة القبول 5% للمناطق النائية خلال اجتماع المجلس الاعلى للجامعات،

> وطالب أهالي شمال سيناء وزير التعليم العالي ومحافظ شمال سيناء بتوضيح القرار الذي صدر بتخفيض نسبة 5% لأبناء سيناء نظرًا للظروف التي مروا بها خلال العام الدراسي الماضي.

> وسادت حالة من القلق والترقب من اولياء امور الطلاب، وآجرى العديد من الاهالي إتصالات بمكتب الوزير وبإدارة التنسيق التي أخبرتهم إنها لم تتلقى أي قرارات من شانها تخفيض النسبة.

> وطالب اولياء الامور بتوضيح مصير الطلاب في المرحلة الاولى والثانية في حال تطبيق القرار، واذا كان القرار قد نص على الالتزام بالنطاق الجغرافي فمن حق الطلاب أن يتقدمو لكليات الاعلام والعلاج الطبيعي لعدم وجود تلك الكليات في التوزيع الجغرافي.