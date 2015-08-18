جامعة بني سويف تعقد ندوة بعنوان “نحو إستراتيجية للإدارة الفعالة”

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث تحت إشراف طريف شوقي نائب رئيس جامعة بني سويف لشئون الدراسات العليا ندوة بعنوان ” نحو إستراتيجية للإدارة الفعالة للمبتعثين بالجامعة” وسط حضور لافت من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة.

وأكد دكتور أمين لطفي رئيس الجامعة، علي سعي الجامعة للاهتمام بشئون البعثات لتحقيق أهدافها وتطوير خدماتها وأسلوب أدائها ومواكبة التطورات العالمية الراهنة، كما تطمح الجامعة في أن يكون لها تصنيف عالمي مما تقدمه من تعليم متميز وأبحاث مبتكرة ومشاركات مجتمعية.

وأشار رئيس الجامعة، إلي ضرورة زيادة البعثات والمنح المقدمة للجامعات الإقليمية الناشئة وأن يكون لكليات العلوم الإنسانية نصيبا في تلك البعثات مثل الكليات العملية التطبيقية بالإضافة إلي التعاون بين مركز الترجمة واللغات ووحدة العلاقات الدولية حتي يتم إمداد المبتعث بكل ما يحتاجه من خبرات ومؤهلات للدولة المبعوث إليها واستغلال المنح والبعثات بالشكل الأفضل, مؤكدا علي دعم الجامعة للمشروعات البحثية ذات التخصصات النادرة حتى يعود بالنفع علي الجامعة.

وأضاف شوقي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا إلي أن الاعتماد الدولى للجامعة يتم من خلال التعاون الدولي وذلك من خلال مجموعة من الآليات المتمثلة في وجود قاعدة بيانات للمبتعثين وعمل منتدى يمكنهم من نقل الخبرات فيما بينهم وكذلك تقديم برامج لإعداد وتأهيل المبتعثين بالإضافة إلي عقد شراكات واتفاقات مع الجامعات الدولية الأخرى.

أوضحت الدكتورة إيمان قنديل مدير وحدة التعاون الدولي والعلاقات الدولية أن الوحدة تقوم بتنسيق شئون الباحثين الراغبين في التقدم للبعثات وتأهيلهم ومتابعتهم أثناء سفرهم والاستفادة القصوى من خبراتهم حين العودة إلي الجامعة وتوفير المقومات اللازمة لهم.