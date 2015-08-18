تأجيل نظر تجديد حبس "مشاغب" فى اتهامه بتأسيس وايت نايتس لـ24 أغسطس

قررت الجهات المختصة، تأجيل نظر تجديد حبس كل من القيادى برابطة مشجعى النادى الزمالك "وايت نايتس" على السيد على فهيم، والشهير بـ"سيد مشاغب"، وأيمن عبد الحميد، أحد مؤسسى رابطة "وايت نايتس"، والشهير بـ"أيمن بالا"، وحسن محيى الشهير بـ"جزرة"، المحبوسين إحتياطياَ على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بتأسيس رابطة "وايت نايتس"، 24 أغسطس لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

ويواجه "سيد مشاغب" المقبوض عليه منتصف شهر مارس الماضى، مع قياديين آخرين بالرابطة - وايت ناتس، وهما كل من أيمن عبد الحميد، وشهرته "أيمن بالا"، وحسن محيى، الشهير بـ"جزرة"، قرارات بالحبس الاحتياطى، كان آخرها ذلك القرار، بتجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم تأسيس رابطة "وايت نايتس" على خلاف أحكام القانون، والدعوة لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعى، وإثارة الشغب، والتحريض على رجال الشرطة، وحيازة مفرقعات لاستخدامها فى جرائم عنف.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على سيد مشاغب وأيمن عبد الحميد وحسن محيى فى 16 مارس من الشهر الماضى، لاتهامه بتأسيس رابطة وايت نايتس، حيث يعد هذا هو التجديد الخامس للمتهمين.