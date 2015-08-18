مباحث التموين تحبط بيع 413 عبوة منشطات جنسية غير صالحة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين ، من ضبط كميات كبيرة من مستحضرات التجميل والمنشطات الجنسية غير الصالحة للاستعمال، نظرًا لخطورتها على الصحة العامة.

وتحفظت الإدارة على 423 عبوة منشطات جنسية مجهولة المصدر لدى صاحب محلات مشهورة بمنطقة الخليفة، يصنّع العبوات بالمخالفة، إضافة إلى التحفظ على مستلزمات الإنتاج وأعشاب مجهولة المصدر، وتحرير محضرًا، وجارى عرضه على النيابة العامة.

كانت المعلومات قد وردت إلى اللواء محمود العشيرى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، بشأن تلاعب البعض فى تصنيع مستحضرات التجميل والمنشطات الجنسية غير المطابقة للمواصفات القياسية، وتشكيل مجموعات عمل لضبط المخالفين.

وقال اللواء محمود العشيرى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، إن اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، أصدر تعليمات بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، لمنع تلاعب البعض فى المنتجات والسلع، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أى شخص يثبت تلاعبه، لافتًا إلى أنه يتم تشكيل مجموعات عمل لتكثيف الرقابة فى مختلف المناطق.