مصرع مزارع وإصابة شقيقه فى حادث تصادم جرار زراعى بدراجة بخارية فى أسوان

لقى اليوم مزارع بأسوان مصرعه متأثرا بإصابته فى حادث تصادم جرار زراعى بدراجة بخارية بطريق وادى النقرة، شرق مركز نصر النوبة، حيث تم التحفظ على الجثة بالمشرحة، ووضعت تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر بذلك المحضر (1177) إدارى مركز نصر النوبة.

تبلغ إلى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، من مركز شرطة نصر النوبة باستقبال مستشفى نصر النوبة المركزى المدعو حمادة محمد 35 سنة مزارع مصابا باشتباه بكسر بقاع الجمجمة وتوفى حال إسعافه، وشقيقه المدعو على محمد 19 سنة مصابا بسحجات وكدمات بالجسم والرأس، بالانتقال والفحص تبين أنهما كانا مستقلين دراجة بخارية واصطدما بجرار زراعى بمنطقة وادى النقرة، ولاذ قائد الجرار بالفرار عقب وقوع الحادث، بالكشف على المتوفى تبين أن سبب الوفاة نزيف داخلى بالمخ، وجار إخطار نيابة المركز بالواقعة.

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