زعيم المعارضة الإسرائيلية يخشى من انتفاضة فلسطينية جديدة

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية إسحاق هرتزوغ الحكومة إلى العمل مع السلطة الفلسطينية لمنع ما قال إنها قد تكون انتفاضة فلسطينية ثالثة.

ووجه هرتزوغ دعوته اليوم الثلاثاء بعد اجتماع نادر مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى مقره بالضفة الغربية.

وجاء الاجتماع فى وقت يزداد فيه العنف. وشارك مئات الأشخاص فى الضفة الغربية اليوم الثلاثاء فى تشييع جثمان رجل فلسطينى قتلته القوات الإسرائيلية بعدما طعن ضابط شرطة إسرائيليا. وزاد التوتر المخاوف من اندلاع انتفاضة جديدة.

وأضاف هرتزوغ أن على الجانبين "أولا وقبل كل شيء" العمل معا لمنع وقوع المزيد من العنف. كما قال أن جهود السلام يجب أن تستأنف.

وانهارت محادثات السلام قبل أكثر من عام ولا توجد إشارة على إمكانية استئنافها.

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