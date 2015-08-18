العبادى: لن نتردد فى إحالة من يثبت تورطه فى الفساد إلى القضاء

صرح رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادى اليوم الثلاثاء بأن الإجراءات المتخذة لتقليص عدد الوزارات ودمج بعضها بالبعض الآخر وإلغاء المناصب هى من أجل تقليل "الترهل" فى مرافق الدولة وجعلها أكثر فاعلية.

وأضاف العبادى، خلال ترؤوسه الجلسة الأولى للحكومة العراقية بعد التقليص :"نحن ماضون فى الإجراءات والحزم الإصلاحية ولا تراجع عنها".

وأوضح أن "أصحاب الامتيازات والفاسدين يحاولون عرقلة العملية الإصلاحية بخلط الأوراق وحرف المطالبات الشعبية عن هدفها الحقيقي".

وقال العبادى أن الحزم الإصلاحية "ليست موجهة ضد كتلة بعينها أو لأشخاص محددين ولا تعنى أن أصحاب المناصب الملغاة متهمون بالفساد ولن نتردد بإحالة من يثبت تورطه بالفساد إلى القضاء لينال جزاءه العادل مهما كانت منزلته ولن تأخذنا بالحق لومة لائم".

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