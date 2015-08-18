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مجلس الجامعة العربية يدين اعتداء الحوثيين على سفارة الإمارات باليمن

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مجلس الجامعة العربية يدين اعتداء الحوثيين على سفارة الإمارات باليمن مجلس الجامعة العربية يدين اعتداء الحوثيين على سفارة الإمارات باليمن
أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، اليوم الثلاثاء، بشدة قيام جماعة الحوثى باحتلال مبنى سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بصنعاء، مطالبا بإخلاء مقر السفارة فورا وإعادة تسليمها إلى الموظفين.

وشدد المجلس- فى بيان أصدره فى ختام أعمال اجتماعه الطارئ اليوم على مستوى المندوبين الدائمين- على دعم دولة الإمارات وحقها فى إحالة مرتكبى هذا الاعتداء للمساءلة والعدالة.

وأكد أن هذا العمل الإجرامى يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولى، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والمتعلقة بالحصانات التى تتمتع بها السفارات الأجنبية، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 121/69والمعنى بالنظر فى اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين والذى أقر فى شهر ديسمبر العام الماضي.
>وأشاد المجلس بالجهود التى تبذلها دولة الإمارات لعودة الاستقرار إلى ربوع اليمن.
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