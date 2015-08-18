أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
افتتاح مقر أمانة المحافظين في الجيزة بحضور قيادات الحزب -
قرطام: الأصوات البرلمانية المشتتة لا تصنع فكرة -
قرطام: الأصوات البرلمانية المشتتة لا تصنع فكرة -
اتحاد العمال يحظر التعامل مع النقابة المستقلة للنقل العام -
بكري: زيارة الرئيس لواشنطن تأثيرها مباشر سياسيًا واقتصاديًا -
«الاتحاد العالمي للبريد» يعتمد مركز تدريب إقليمي بالقاهرة -
قضاة: من حق الرئيس” مبارك” منحه معاش كرئيس جمهورية سابق -
بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صورة – عمر جابر في تدريبات بوردو

Google+ Print
صورة – عمر جابر في تدريبات بوردو صورة – عمر جابر في تدريبات بوردو

شارك عمر جابر لاعب نادي الزمالك في تدريبات بوردو الفرنسي وذلك عقب حصوله على إذن من الجهاز الفني للفريق الأبيض بالسفر لقضاء فترة معايشة.

وكان عمر جابر قد تلقى عرضا من بوردو للعب له، وهو ما جعل اللاعب يطلب السفر إلى فرنسا.

وسافر جابر إلى فرنسا يوم الأحد وسيمكث هناك لأربعة أيام وذلك بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني بعد انتهاء إيقاف حازم إمام وقدرته على المشاركة أمام الاتحاد السكندري في ربع نهائي كأس .

ومن المقرر أن يعود لاعب الزمالك إلى مصر يوم الأربعاء المقبل، بعد نهاية فترة معايشته مع النادي الفرنسي.

يذكر أن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك كان قد أكد أن عمر جابر وأي لاعب بصفوف الفريق لن يرحل عن ناديه خلال الفترة الحالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج

علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم