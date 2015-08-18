صورة – عمر جابر في تدريبات بوردو

شارك عمر جابر لاعب نادي الزمالك في تدريبات بوردو الفرنسي وذلك عقب حصوله على إذن من الجهاز الفني للفريق الأبيض بالسفر لقضاء فترة معايشة.

وكان عمر جابر قد تلقى عرضا من بوردو للعب له، وهو ما جعل اللاعب يطلب السفر إلى فرنسا.

وسافر جابر إلى فرنسا يوم الأحد وسيمكث هناك لأربعة أيام وذلك بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني بعد انتهاء إيقاف حازم إمام وقدرته على المشاركة أمام الاتحاد السكندري في ربع نهائي كأس مصر.

ومن المقرر أن يعود لاعب الزمالك إلى مصر يوم الأربعاء المقبل، بعد نهاية فترة معايشته مع النادي الفرنسي.

يذكر أن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك كان قد أكد أن عمر جابر وأي لاعب بصفوف الفريق لن يرحل عن ناديه خلال الفترة الحالية.