في الجول يكشف - الأهلي يدرس اللجوء إلى الفيفا بسبب 3 مواقف من اتحاد الكرة في قضية الشيخ

يدرس مجلس إدارة الأهلي اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لشكوى اتحاد الكرة المصري، بعد توصيات لجنة شؤون اللاعبين ضد اللاعب أحمد الشيخ.

ويعترض الأهلي على توصيات لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة بشأن قضية اللاعب أحمد الشيخ، بإيقافه لمدة 4 شهور وتغريمه مليون جنيه. ( طالع التوصيات )

وأكد عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلي في تصريحاته لـFilGoal.com أن ناديه واثق من صحة موقف الشيخ القانوني، ولن يفرط في حقوقه. ( اقرأ التصريحات )

ويستند الأهلي على 3 مواقف يرى أنها تُظهر تواطئ لجنة شؤون اللاعبين في قضية الشيخ.

عقد وليد سليمان

الأهلي أراد تسجيل عقد التجديد مع لاعبه وليد سليمان في شهر يونيو الماضي، ولكن اتحاد الكرة رفض بحجة أن العقد الذي قدمه النادي الأحمر كان من النسخة القديمة التي أوقف العمل بها.

وطلب اتحاد الكرة وقتها من الأهلي الانتظار حتى 28 يونيو، حتى يتم إرسال نسخ العقود الجديدة إلى كل الأندية. وبالتالي يوقع سليمان على عقد جديد.

والآن، يتسائل الأهلي. كيف يقبل اتحاد الكرة عقدا قديما من الزمالك بشهر 9 يوليو؟

الاستغناء

الأمر الثاني الذي يستند عليه الأهلي في رفضه لتوصيات لجنة شؤون اللاعبين، أن العقد الذي قدمه الزمالك لا يتضمن استغناء خاص باللاعب من ناديه المقاصة.

ويرى الأهلي أن الزمالك إذا كان وقع مع الشيخ بدون استغناء المقاصة، فهو في هذه الحالة مذنب مثل اللاعب ويستحق العقاب.

أو أنه غير التاريخ في عقده مع الشيخ، حيث أن اللاعب اعترف بالتوقيع للزمالك في ديسمبر 2014 وليس في يوليو، وعلى هذا الأساس عاقبه المقاصة.

قائمة المقاصة

أخر ما يستند عليه الأهلي هو أن اتحاد الكرة وافق على قيد الشيخ في قائمة المقاصة للموسم الجديد، والتي قدمها في بداية شهر أغسطس الجاري. وقبل بيع اللاعب إلى الأهلي.

الزمالك كان قد قدم شكواه بالفعل وعقوده المزعومة مع الشيخ إلى اتحاد الكرة، ولكن لجنة شؤون اللاعبين لم ترفض قيد اللاعب مع المقاصة.