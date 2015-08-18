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السيسى يقرر إنشاء ميدالية تذكارية للعيد الخمسين للشئون المالية للجيش

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السيسى يقرر إنشاء ميدالية تذكارية للعيد الخمسين للشئون المالية للجيش السيسى يقرر إنشاء ميدالية تذكارية للعيد الخمسين للشئون المالية للجيش
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 335 لسنة 2015 بإنشاء ميدالية تذكارية للعيد الخمسين على إنشاء هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

وتكون الميدالية من طبقة واحدة من البرونز طبقًا للرسوم والمواصفات المرفقة، وتلى فى الترتيب الميداليات العسكرية التى صدرت حتى الآن.

وتمنح هذه الميدالية للضباط بجميع فئاتهم وضباط الصف والجنود والعاملين المدنيين الموجودين بالخدمة، ورؤساء الهيئة ومديرى الإدارات التابعة لها الموجودين على قيد الحياة أو لاسم من توفى منهم، وكذلك الفئات المذكورة بالبند (1) الذين خدموا بالهيئة خدمة حسنة مدة لا تقل عن 5 سنوات أو لاسم من توفى منهم حسب الأحوال.

نشر القرار بالجريدة الرسمية.
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مصر 365