10 قواعد صحية لعمل حمام شمس بدون أضرار

يسعى الكثيرون لأخذ اللون البرونزى وعمل ما يعرف بـ"تان" من خلال أخذ حمام شمس، ولكن كيف يمكن ذلك دون التعرض لأى أضرار صحية.

هذا ما كشف عنها تقرير حديث من الموقع الطبى الأمريكى "Health"، عن قواعد هامة وصحية عند أخذ حمام شمس، وتشمل:

>القاعدة رقم 1

>لا تخرج فى الشمس بين 11:00 إلى الساعة 03:00 لأنه فى ذلك الوقت تكون أشعة الشمس حارقة، مع اختيار مكان مظلل والتمتع بها، و حماية الرأس بإرتداء قبعة والنظارات الشمسية.

>القاعدة رقم 2

>دهان واقى الشمس قبل التعرض للأشعة الشمس بحوالى 15-30 دقيقة، لتكون محمى بالفعل عند التعرض لأشعة الشمس.

>القاعدة رقم 3

>الشيء الأكثر أهمية هو دهان كمية مناسبة من المنتجات الواقية للشمس على جميع أجزاء الجسم.

>القاعدة رقم 4

>دهان أجزاء الجسم الحساسة مثل الأذنين والرقبة والعنق والذراعين ومنطقة حول العينين والركبتين والقدمين العلوى، بكمية أكبر من المناطق الأخرى الموجودة بالجسم، لأنها فى حاجة إلى الحماية المزدوجة.

>القاعدة رقم 5

>استخدام واقى للشمس بحماية "SPF 100" خلال الأيام الأولى من المصيف عند التعرض للشمس والتأكد من قضاء وقت أقل فى الشمس، وبعد بضعة أيام يمكن تقليل عامل الوقاية والبقاء فى الشمس لفترة أطول من الزمن.

>القاعدة رقم 6

>لا تنسى دهان واقى الشمس على الأماكن ما بين الكتفين وخلف الركبتين.

>القاعدة رقم 7

>دهان واقى الشمس كل 2-3 ساعات بسبب تدمير الشمس لجزيئات المنتج الواقى للشمس.

>القاعدة رقم 8

>الماء والرمل والثلوج تعكس أشعة الشمس وتزيد من خطر حروق الشمس، حيث أن 90٪ من الأشعة فوق البنفسجية تخترق من خلال الغيوم و 50٪ من الأشعة يمكن أن تصل إليك حتى إذا كنت فى الظل.

>القاعدة رقم 9

>إذا كنت من الأشخاص التى تتميز باللون الأسمر، لا تتوقف عن استخدام الكريمات الواقية، حيث إن هذا واحد من أكبر الأخطاء التى نتخذها خلال حمامات الشمس.

>القاعدة رقم 10

>دهان واقى الشمس بحماية SPF 50 للأطفال الأقل من سنتين

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