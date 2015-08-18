منظمة الصحة العالمية : 1.5 مليون طفل يموتون سنويا بسبب أمراض يمكن الوقاية منها

حذرت منظمة الصحة العالمية دول العالم من أن مليونا ونصف المليون طفل يموتون سنويا على مستوى العالم بسبب إصابتهم بأمراض يمكن الوقاية منها ولقاحاتها موجودة بالفعل.

وقالت المنظمة - فى تقرير لها اليوم الثلاثاء صدر من مقرها بجنيف - إن برامج التطعيمات واللقاحات أصبحت تمثل تحديا متزايدا للعالم وبخاصة فى البلدان التى تسعى إلى سد الفجوة فى التحصين"، وأضافت "أن الأشخاص الذين يرفضون التطعيم لهم أو لأطفالهم يمثلون تحديا متزايدا"، مشيرة إلى أن طفلا من بين كل خمسة أطفال لا يتلقى التطعيمات الروتينية المنقذة للحياة، وأوضحت أن ما يصل إلى مليون ونصف المليون طفل يموتون سنويا من امراض يمكن الوقاية منها ولقاحاتها موجودة بالفعل.

وأشارت المنظمة، فى تقريرها، إلى أن سلامة اللقاح تمثل أحيانا أحد أسباب تردد الآباء وإثارة المخاوف لديهم، وذكرت أن المخاوف المتعلقة بالسلامة هى واحدة فقط من العوامل بينما هناك أيضا ما يدفع إلى التردد للأشخاص فى بلدان عديدة مثل الاساطير والمعتقدات السلبية ومنها بعض الأفكار بأن التطعيم يؤدى إلى عقم النساء، ودعت منظمة الصحة إلى تطوير استراتيجيات مصممة لزيادة وتحسين فرص قبول اللقاح.