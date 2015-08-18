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المزاج الجيد معد ويساعد المراهقين المصابين بالاكتئاب على التعافى

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المزاج الجيد معد ويساعد المراهقين المصابين بالاكتئاب على التعافى المزاج الجيد معد ويساعد المراهقين المصابين بالاكتئاب على التعافى
الأصدقاء الأصحاء نفسيا بالقدر الكافى من الممكن أن يحموا المراهقين من الإصابة بالاكتئاب، هذا ما توصل إليه باحثون من جامعة ورك البريطانية عبر نماذج حسابية.

وكتب الباحثون تحت إشراف العالم الرياضى إدوارد هيل، فى الدراسة التى نشرت نتائجها فى دورية "بروسيدنجز بى"، التابعة للجمعية الملكية البريطانية، أن مخاطر الإصابة بالاكتئاب تنخفض عندما يكون الفرد محاطا بأصدقاء أصحاء نفسيا بالقدر الكافى.

وأكد العلماء أن الشخص المصاب بالاكتئاب يمكنه أن يتعافى بشكل أفضل خلال تواجده وسط أصدقاء أصحاء نفسيا.

واستند الباحثون فى دراستهم على بيانات 3084 مراهقا تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما تم استطلاع آرائهم فى الولايات المتحدة خلال عامى 1994 و 1995.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، يعانى أكثر من 350 مليون شخص فى العالم من الاكتئاب.

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