4 نصائح لو جالك شد عضلى وأنت بتعوم أهمها التدليك

يصاب الكثيرون بالشد العضلى لأسباب متعددة، يحدث الشد العضلى عادة فى عضلات الساق والفخذ، وعادة ما يستمر لبضع ثوان، وفى بعض الأحيان يستغرق عدة دقائق للاسترخاء والعودة إلى الوضع الأصلى.

>- عدم وجود المعادن

>- الجفاف

>- زيادة الوزن

>- العضلات المتعبة

>- الآثار الجانبية الناتجة عن استهلاك بعض الأدوية

>وأوضح الباحثون عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health"، أنه حتى السباحين الأكثر خبرة يصابون بتقلصات العضلات أثناء وجودهم فى الماء.

>والنصيحة الموصى بها عادة عند الاصابة بشد عضلى هو الاسترخاء، وفقاً للباحثون.

>ويقدم الموقع الأمريكى عددا من النصائح التى يمكن اتباعها إذا أصبت بشد عضلى أثناء السباحة، وهى:

>1. تدليك العضلات المتضررة مع الحفاظ على رأسك فوق الماء.

>2. الخروج من الماء فى أقرب وقت ممكن.

>3. إذا استمر الشد العضلى إلى 5 دقائق، يجب الاستمرار فى تدليك العضلات.

>4. طالما أن الألم يؤثر عليك وعلى العضلات لا تستمر فى السباحة.

شبكةعيونالإخبارية

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