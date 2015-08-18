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البنجر يخلصك من الأنيميا والوزن الزائد

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البنجر يخلصك من الأنيميا والوزن الزائد البنجر يخلصك من الأنيميا والوزن الزائد
البنجر من أهم النباتات التى تتميز بلونها الأحمر الداكن، والتى تحتوى أيضا على العديد من العناصر الغذائية الهامة التى يحتاجها الجسم، وينصح العديد من الأطباء بتناوله نظرا لفوائده.

وحول هذا يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن البنجر يحتوى على العديد من العناصر الهامة للجسم كالصوديوم والبوتاسيوم والحديد والمغنسيوم والكالسيوم والنحاس، والزنك وحمض الفوليك، كما أنه يحتوى على العديد من الفيتامينات كفيتامين "أ وب وسى".

ويتابع استشارى السمنة والنحافة، ينصح المصابين بالأنيميا، بتناول البنجر وذلك نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد، وأيضا يمكنك تناوله فى حاله الرغبة فى التخلص من الوزن الزائد.

وحول هذا يقدم استشارى السمنة والنحافة طريقة إعداد سلطة البنجر الصحية والتى تحتوى على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، وتساعدك على تناوله بشكل مختلف، وذلك عن طريق:


> 4حبات من البنجر المقشر.
> 2ملعقة صغيرة من المستردة.
>ثمرتين من الخيار المقطع إلى مكعبات صغيرة.
> تقطيع مجموعة من الخضراوات كالشبت والبقدونيس والكزبرة.
>القليل من الملح والفلفل الأسود.
>عصير 4 لمونات.
> طريقة الإعداد:
>دمج كل ما سبق وتناولها.
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مصر 365