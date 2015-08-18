إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق «القطامية-السخنة»

شهد طريق” القطامية- السخنة “، إتجاه القاهرة، ظهر اليوم ” الثلاثاء “، إصابة 9 أشخاص على خلفية تصادم سيارتان ملاكي مع أخرى نقل .

وكان اللواء جمال عبد الباري، مُساعد وزير الداخلية لأمن السويس، قد تلقى إخطارًا من إدارة تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل، بالكيلو 60 بطريق ” القطامية- السخنة “، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص من بينهم حالتين في حالةٍ خطرة.

وقال مصدرٍ بإدارة تأمين الطرق، أن المُصابين، تم نقلهم إلى أحد المُستشفيات بالقاهرة، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لتولي التحقيقات.