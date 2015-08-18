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تعليم السويس: إحالة كل جامعي التبرعات بالمدارس إلى التحقيق

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تعليم السويس: إحالة كل جامعي التبرعات بالمدارس إلى التحقيق تعليم السويس: إحالة كل جامعي التبرعات بالمدارس إلى التحقيق

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس، إحالة كل مدير مدرسة أو أي عضو بالهيئة التعليمية، يثبت قيامه بجمع تبرعات من أولياء الأمور أو أي جهةٍ حكومية أو أهلية إلى التحقيق.

وأضافت المديرية في بيانٍ لها، أن مسئولو مُحافظة السويس، قد طالبوا بسرعة الانتهاء من كافة أشكال الصيانة البسيطة بالمدارس، و تحديد جدول زمني، لإنهاء أعمال الصيانة الرئيسية، ومدى تأثيرها على استمرار الدراسة داخل المدرسة.

وشدد مسئولو الديوان العام للمحافظة، على ضرورة تسليم الكتب المدرسية إلى الطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد، و حتى الأسبوع الأول للدراسة  مع عدم التقيد بدفع المصروفات .

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