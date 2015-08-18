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8 إصابات بالإجهاد الحراري وعدم حدوث وفيات بأسيوط

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8 إصابات بالإجهاد الحراري وعدم حدوث وفيات بأسيوط 8 إصابات بالإجهاد الحراري وعدم حدوث وفيات بأسيوط

أعلن الدكتور أشرف زين العابدين، مدير مستشفى أسيوط الرئيسي، عن حصيلة الإصابات بالإجهاد الحراري أمس ” الاثنين “، الموافق الـ17 من أغسطس، والتي بلغت 8 حالات فقط، من بين 258 هي إجمالي الحالات المرضية، التي تم استقبالها بالمستشفى الجامعي بأمراض متنوعة، مُوضحًا أن الـ 8 حالات المصابة بالإجهاد الحراري ،  يجري حاليًا علاج 3 حالات منهم بالمستشفى الجامعي، وخروج 5 حالات، بعد تحسن حالتهم الصحية، مع عدم وقوع أي حالات وفاة.

وأكد الدكتور زين العابدين، على مواصلة حالة الاستعداد داخل مستشفيات جامعة أسيوط، والتي قررها الدكتور طارق الجمال، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، وتشكيله لفريق عمل برئاسة نائبه الدكتور أسامة فاروق، لتنفيذ خطة الطوارئ الموضوعة في هذا الشأن مع توفير كافة الإمكانيات الطبية، والأدوية اللازمة، لاستقبال أي عدد من المواطنين المُصابين بضربات الشمس .

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