هيئة الإسعاف تعلن عن حاجتها لوظائف شاغرة

أعلنت هيئة الإسعاف اليوم الثلاثاء، عن حاجتها لشغل وظائف سائقين بالهيئة وتضمن الإعلان توفر وظيفة فني قيادة سيارة إسعاف طبية مجهزة بمجموعة الوظائف الفنية وخدمات إسعافية بالدرجة الرابعة.

وشمل الإعلان توافر وظيفتين سائق سيارة إسعاف طبية مجهزة ثالث بالدرجة الخامسة الحرفية لوظائف الحركة والنقل وذلك ب​جميع محافظات الجمهورية، مضيفا أن ​الوصف العام للوظيفة​ بأن يختص شاغل الوظيفة بقيادة سيارة الإسعاف ومساعدة مقدم الخدمة الإسعافية في تقديم الإسعافات الأولية ونقل المرضى والمصابين.

وتشمل شروط التقدم لوظائف أن يكون المتقدم لديه رخصة قيادة مهنية بالدرجة الأولى سارية أو درجة ثانية بأقدمية ثلاث سنوات، وأن يكون لائقا صحيا ويتمتع ببنية جسمانية قوية للقدرة على التعامل في نقل الحالات الإسعافية، بالإضافة إلى اجتياز الدورة التدريبية للخدمات الإسعافية التي تتيحها الهيئة بعد اجتياز الاختبارات الفنية التي تعقدها الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن سنوات الخبرة بالنسبة لرخصة درجة أولى مهنية أو درجة ثانية بأقدمية ثلاث سنوات وأن يكون النوع ذكر، ويكون المتقدم يمتلك مؤهل لوظيفة “1″ (مؤهل متوسط – فوق متوسط)، وبالنسبة لوظيفة “2 ” (مؤهل أقل من متوسط – إعدادية)، وأن يكون عمر المتقدم لا يزيد عن 35 عاما وأن ​تاريخ انتهاء التقدم في الثاني من شهر سبتمبر.

وأكدت الهيئة أنه على كل من يرغب فعليه التقدم بالطلبات حصريا عن طريق التسجيل على الموقع الإلكتروني لهيئة الإسعاف المصرية www.eao.gov.eg ولن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة لشروط الوظيفة أو التي تقدم باليد.

وتشمل ​المستندات المطلوبة إقرار كتابي بأن يكون لا يعمل في الحكومة أو القطاع العام، صورة من المؤهل الدراسي، صورة من البطاقة الشخصية، صورة الرخصة على أن تكون سارية المفعول، صورة من شهادة الميلاد مميكنة، والشروط العامة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، و​أن يكون خاليا من العوائق القانونية التي تحول دون توظيفه.