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أسير فلسطينى مضرب عن الطعام يستفيق من الغيبوبة ويمهل إسرائيل 24 ساعة

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أسير فلسطينى مضرب عن الطعام يستفيق من الغيبوبة ويمهل إسرائيل 24 ساعة أسير فلسطينى مضرب عن الطعام يستفيق من الغيبوبة ويمهل إسرائيل 24 ساعة
استيقظ الاسير الفلسطينى محمد علان المضرب عن الطعام منذ شهرين، الثلاثاء، من الغيبوبة وامهل اسرائيل 24 ساعة لحل قضيته، بحسب ما اعلن نادى الاسير الفلسطينى.

وقال نادي الاسير في بيان ان علان "استيقظ واعلن فوراً أنه ماض في اضرابه حتى ينال حريته". واضاف البيان ان علان "اعلن أمام الاطباء انه وفي حال لم يكن هناك اي حل لقضيته خلال 24 ساعة، سيطلب ايقاف جميع انواع العلاج وسيمتنع عن شرب الماء".
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